POL-NB: Gestohlener PKW Volvo auf der BAB 20 festgestellt - Festnahme, LK V-R

Grimmen (ots) - Am 13.03.2021 wurde eine Streife der Bundespolizei gegen 10:05 Uhr auf einen PKW Volvo V90 aufmerksam, welcher die BAB 20 zwischen den Anschlussstellen Bad Sülze und Tribsees in Richtung Stettin befuhr. Eine Überprüfung der an dem Fahrzeug angebrachten schwedischen Kennzeichen führte zu der Erkenntnis, dass das Fahrzeug in Schweden entwendet wurde.

Auf Grund dessen wurden die Beamten des AVPR Grimmen informiert, welche umgehend einen Funkwagen zum Einsatzort entsandten. Im gemeinsamen Zusammenwirken der Einsatzkräfte konnte der Volvo auf dem Parkplatz Riedbruch-Süd angehalten werden.

Im Rahmen der sich anschließenden Kontrolle konnten durch den 53-jährigen polnischen Fahrer keine Dokumente zum Fahrzeug vorgelegt werden. Zudem führte eine Inaugenscheinnahme des PKW zur Feststellung von Manipulationsspuren im Bereich der Beifahrertür.

Da sich durch die Umstände der Tatverdacht des Diebstahls im besonders schweren Fall erhärtete, wurde der 53-Jährige vorläufig festgenommen.

Am heutigen Vormittag (14.03.2021) erfolgte eine Vorführung des Tatverdächtigen beim zuständigen Haftrichter, welcher auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erließ.

Im Anschluss wurde der Mann in eine JVA gebracht.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Der Wert des erlangten Volvos beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.



