POL-NB: Brand einer Finnhütte in Jabel (LK MSE)

Waren (Müritz) (ots) - Der Rettungsleitstelle MSE wurde am 14.03.2021, gegen 08.00 Uhr der Brand des Reetdaches einer Finnhütte in der Ortschaft 17194 Jabel gemeldet. Den eingesetzten Feuerwehren Jabel, Waren (Müritz) und Grabowhöfe/ Vielist mit 56 Kameraden gelang es nicht mehr, das Feuer zu löschen. Ein Sportboot auf Trailer sowie ein Gewächshaus, die unmittelbar neben der Finnhütte standen, wurden ebenfalls Opfer der Flammen. Vermutlich kam es zum Brandausbruch, nachdem der Besitzer Lötarbeiten durchführte und dabei Styropordämmung entflammte. Der Gesamtschaden wird auf ca. 50.000 EUR geschätzt. Personen oder Sachen Dritter kamen nicht zu Schaden.



