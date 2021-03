POL-NB: Schmierereien an der Polizeistation Stavenhagen-Zeugen gesucht

Malchin (LK MSE) (ots) - In der Nacht zum Sonntag, dem 14.03.2021 beschmierten bisher unbekannte Täter die Fassade und ein Garagentor der Polizeistation Stavenhagen, Malchiner Str. 59. Es wurden u.a. ein Hakenkreuz und mehrfach der Schriftzug ACAB mit neongrüner Farbe aufgesprüht. Dadurch entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. In der Malchiner Straße kam es zu zwei weiteren Sachbeschädigungen durch das Aufsprühen von Parolen mit neongrüner Farbe. Zeugen werden gebeten, sich beim zuständigen Polizeirevier Malchin unter der Telefonnummer (03994)-2310, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über das Internet www.polizei.mvnet.de zu melden.



