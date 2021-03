POL-HRO: Mehrere witterungsbedingte Verkehrsunfälle aufgrund von Hagelstürmen

Rostock (ots) -



Am Nachmittag des 13. März 2021 ereigneten zwischen 14:00 Uhr und

18:00 Uhr auf den Autobahnen im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock

sieben witterungsbedingte Verkehrsunfälle mit insgesamt 9 beteiligten

Fahrzeugen, bei denen ein Gesamtschaden von ca. 55.000 Euro entstand.

Dabei wurden eine Person schwer und sechs leicht verletzt. Ursächlich

für die Unfälle waren plötzlich eintretende starke Hagel- und

Regenschauer. Betroffen waren die Bundesautobahnen A 14, A 19 und A

20. Zur Gewährleistung von Rettungs- und Bergungsmaßnahmen kam es zu

mehreren Vollsperrungen. Die Verletzten wurden in umliegende

Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden

aufgenommen.



Rostock (ots) - Einer der Unfälle geschah gegen 15:00 Uhr auf der A 20 zwischen der Raststätte Fuchsberg und der Anschlussstelle Kröpelin in Richtung Stettin, bei dem ein 51-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Insgesamt waren drei Fahrzeuge beteiligt, wovon ein Pkw BMW in Brand geriet. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Autobahn für ca. zwei Stunden in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 11.000 EUR.



Zu einem weiteren Unfall mit einem Pkw kam es gegen 15:50 Uhr auf der

A 20 Fahrtrichtung Stettin zwischen den Anschlussstellen Sanitz und

Tessin. Dabei wurden die 38-jährige Fahrzeugführerin und zwei Kinder

leicht verletzt. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in ein

Rostocker Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt bei

ca. 3.000 Euro.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattfindet, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



