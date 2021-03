POL-NB: Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen - drei verletzte Personen, LK V-R

Barth (ots) - Am Sonnabend, den 13.03.2021 ereignete sich gegen 09:15 Uhr ein Verkehrsunfall in Barth, an welchem insgesamt fünf Fahrzeuge beteiligt waren.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 74-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Opel die Chausseestraße in Richtung Bahnhofstraße / Altstadt und touchierte aus bisher ungeklärten Gründen seitlich einen entgegenkommenden PKW Mercedes eines 52-jährigen deutschen Fahrers. Im weiteren Verlauf stieß der PKW Opel frontal gegen einen hinter dem Mercedes befindlichen PKW Renault. Dessen 67-jähriger deutscher Fahrer und eine weitere 68-jährige deutsche Insassin wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Infolge des Aufpralls kollidierte dann der PKW Renault mit einem hinter diesem fahrenden PKW Skoda einer 76-jährigen deutschen Fahrzeugführerin, welche unverletzt blieb. Schließlich kam es zu einem weiteren Zusammenstoß zwischen dem Skoda und einem hinter diesem fahrenden PKW Opel. Auch hier blieb der 56-jährige deutsche Fahrzeugführer unverletzt.



Die beiden leichtverletzten Insassen des PKW Renault sowie die schwerverletzte 74-Jährige wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 13.500 Euro.

Drei Fahrzeuge mussten auf Grund der entstandenen Schäden durch Abschleppunternehmen geborgen werden.



Ebenfalls an dem Einsatz beteiligt waren die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Barth, welche den von den verunfallten Fahrzeugen ausgehenden Gefahren entgegen wirkten.

Die Unfallstelle wurde für die Dauer von etwa einer Stunde voll gesperrt.



Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache erfolgen durch die Kriminalpolizei.



Im Auftrag





Matthias Trotzky

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell