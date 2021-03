POL-NB: Vier Leichtverletzte nach Verkehrsunfall in Wolgast

Wolgast (ots) - Am heutigen Tag (13.03.2021) kam es gegen 08:35 Uhr in Wolgast zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden.

Zum Zeitpunkt des Unfalls befuhr ein 21-jähriger Deutscher mit einem PKW Seat Leon den Kreuzungsbereich Chausseestraße/Breite Straße aus Richtung Insel Usedom kommend. Dieser hatte die Absicht, den Weg weiter in Richtung Bahnhofstraße fortzusetzen.

Beim Abbiegevorgang übersah dieser einen im Gegenverkehr befindlichen PKW Seat Ateca, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Hierbei wurden der Fahrzeugführer sowie eine 19-jährige deutsche Mitfahrerin des PKW Seat Leon leicht verletzt. Darüber hinaus erlitten der 59-jährige deutsche Fahrer sowie die 56-jährige deutsche Beifahrerin des PKW Seat Ateca leichte Verletzungen, deren weitere medizinische Behandlung, eine Einlieferung in das Krankenhaus Wolgast erforderlich machten.

Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Die Unfallstelle wurde für die Dauer von ca. 45 Minuten halbseitig gesperrt.



