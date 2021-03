POL-NB: Vier Schwerverletzte und zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall auf der B111

Wolgast (ots) - Am 12.03.2021 gegen 15:30 Uhr kam es auf der B111 zwischen den Ortschaften Lühmannsdorf und Wolgast zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 39-jährige Fahrzeugführer eines PKW Hyundai befuhr die B111 aus Richtung Lühmannsdorf kommend in Richtung Wolgast. Mit im Fahrzeug befanden sich seine 63-jährige Mutter, sein 7-jähriger Sohn und ein weiterer 39-jähriger Insasse. An der Kreuzung B111/K22 beabsichtigte er nach links auf die K22 abzubiegen. Dabei übersah er den PKW VW Caddy eines 43-jährigen Fahrzeugführers, in welchem sich außer dem Fahrzeugführer noch seine 6 und 10-jährigen Töchter befanden. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurden drei Insassen im PKW Hyundai und die 6-jährige Tochter aus dem PKW VW Caddy schwerverletzt. Der 39-jährige Fahrzeugführer und seine 10-jährige Tochter wurden bei dem Unfall leichtverletzt. Alle Verletzten wurden durch Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000,-EUR. Während der Unfallaufnahme musste die B111 für eine Stunde voll und anschließend für 1,5 Stunden halbseitig gesperrt werden.



