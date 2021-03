POL-HST: Versammlungsgeschehen in Stralsund am 12.03.2021

Stralsund (ots) - Anlässlich einer bei der Versammlungsbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen angemeldeten Versammlung unter freiem Himmel führte das Polizeihauptrevier Stralsund an diesem Freitagabend (12.03.2021) einen Polizeieinsatz durch. Die Stralsunder Beamten wurden unter anderem von Kräften des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V unterstützt.



Die Thema der Versammlung lautete "Rückgabe der Grundrechte" und "Aufhebung der unverhältnismäßigen Coronamaßnahmen". Die Anmelderin erwartete zwischen 50 und 250 Teilnehmer. Mit Michael Ballweg und Wolfgang Greulich wurden im Vorfeld zwei Personen angekündigt, die aus der bundesweiten Querdenken-Szene bekannt sind.



Die stationäre Versammlung auf dem Alten Markt begann um 18:15 Uhr und erhielt in der Spitze Zulauf von etwa 70 Teilnehmern. Nach mehreren Redebeiträgen, unter anderem von den beiden oben genannten Personen, beendete die Leiterin die Versammlung um 20:00 Uhr.



Während der Versammlung mussten vereinzelte Teilnehmer aufgefordert werden, sich an die Hygieneauflagen zu halten. Die Polizei setzte den Auflagenbescheid der Versammlungsbehörde konsequent um. Es wurden zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen die derzeit gültige Corona-Landesverordnung Mecklenburg-Vorpommern eingeleitet.



Darüber hinaus kam es aus polizeilicher Sicht zu keinen weiteren besonderen Vorkommnissen oder Störungen.



