POL-HRO: Ermittler machen drei Tatverdächtige ausfindig

Rostock (ots) - Die MitarbeiterInnen der Kriminalpolizei Rostock konnten gleich drei Tatverdächtige ausfindig machen. Sie hatten am 9. März 2021 eine räuberische Erpressung bei einem 13-Jährigen auf einem Schulhof in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt begangen.



Nach bisherigen Erkenntnissen sei der 13-Jährige um 11:40 Uhr auf dem Schulhofbereich von insgesamt drei tatverdächtigen Jugendlichen umringt worden. Ein 14-jähriger Jugendlicher habe ihn aufgefordert, sein Geld herauszugeben. Als er sich weigerte, habe der 14-Jährige dem Geschädigten in den Bauch geschlagen. Im Anschluss daran entfernte sich der 14-Jährige zusammen mit dem 13- sowie 15-jährigen Tatverdächtigen. Wie der Polizei im Rahmen der Ermittlungen bekannt wurde, berichteten weitere Jugendliche von derartigen Bargeldforderungen. In Zusammenarbeit mit dem zuständigen Kontaktbeamten konnte der 14-jährige Täter namentlich bekannt gemacht werden, der die Tat in seiner Vernehmung einräumte.



In diesem Zusammenhang konnte auch eine weitere Straftat aus dem Herbst 2020 aufgeklärt werden. Hier hatte der 14-Jährige die Handtasche einer 58-jährigen Geschädigten nahe des Rostocker Hauptbahnhofes geraubt, als er mit dem Fahrrad an ihr vorbeifuhr. Die Polizei übergab den Tatverdächtigen an die Erziehungsberechtigten. Die Ermittlungen zum vollständigen Sachverhalt dauern aktuell noch an. Alle beteiligten Personen sind deutscher Herkunft.



