POL-SN: Polizei sucht Unfallbeteiligte

Schwerin (ots) - Am 05.03.2021 kam es gegen 14.00 Uhr auf der Umgehungsstraße, Fahrtrichtung Dreesch, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Der Fahrer eines Pkw Ford befuhr die Umgehungsstraße, Höhe Friedrichsthal.



In der weiteren Folge hatte der PKW-Fahrer einen Traktor vor sich, den er dann beabsichtigte zu überholen. Dabei übersah der Fahrzeugführer einen von hinten herannahenden LKW. Er geriet bei dem Überholvorgang zwischen LKW und Traktor, es entstand Sachschaden.



Sowohl Traktor als auch der LKW setzten ihre Fahrt fort.



Die Kripo sucht jetzt die unfallbeteiligten Fahrzeugführer des Traktors und des LKW. Diese werden gebeten sich unter 0385/5180-1332 oder per E-Mail unter kk.schwerin@polmv.de melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell