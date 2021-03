POL-HWI: Wohnhausbrand in Duvennest bei Lüdersdorf

Duvennest (ots) - Nach einem Wohnhausbrand in Duvennest mit einem geschätzten Gesamtschaden in Höhe von 250.000 Euro hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



In den frühen Morgenstunden des 12. März wurde die Polizei in Grevesmühlen über den Brand des Einfamilienhauses informiert.

Feuerwehrkräfte führten beim Eintreffen der Polizei bereits die Löscharbeiten durch.



Die Bewohner des Hauses, ein Ehepaar (67/70 Jahre alt) und ihr Hund, bemerkten den Brand rechtzeitig und konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Eine Gefahr für angrenzende Wohngebäude bestand nicht.



Die Freiwilligen Feuerwehren aus Lüdersdorf, Herrnburg, Neuleben, Palingen und Schattin waren im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattfindet, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



