POL-GÜ: Nachmeldung zum Auto fährt auf LKW auf vom 08.03.2021

A19 Linstow (ots) - ~Am Montag, den 08.03.2021 haben wir über den Unfall auf der A19, bei dem der 59jährige deutsche Fahrer eines Audis vermutlich ungebremst unter den Auflieger der Sattelzugmaschine gefahren ist, berichtet. Nun haben wir die Information erhalten, dass der vier jährige Junge, der mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden war, verstorben ist.



Hier der Link zur Meldung vom 08.03.2021

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108766/4858145~



