POL-ANK: Unbekannte klauen Werkzeug aus Transporter

Loitz (ots) - In der Zeit vom 10. März, 17.00 Uhr, bis zum heutigen 11. März 2021, 06.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem in der Drosedower Straße in Loitz abgestellten Transporter und entwendeten diverses Werkzeug im Wert von mindestens 2.700 Euro.



Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 540-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



