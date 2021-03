POL-LWL: Diverses Werkzeug bei Garteneinbruch gestohlen

Grabow (ots) - Bei einem Garteneinbruch in Grabow haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen diverse Werkzeuge gestohlen. Der dabei entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Täter brachen ein Nebengelass gewaltsam auf und entwendeten daraus unter anderem eine Bohrmaschine, einen Winkelschleifer sowie anderes Werkzeug. Auch Gartenmobiliar nahmen die Täter mit. Die Tat in der Kleingartenanlage "Eldegrund", die der Polizei am Mittwoch mitgeteilt wurde, liegt bereits wenige Tage zurück.



