POL-LWL: Drei Autos in Auffahrunfall verwickelt

Hagenow (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am späten Mittwochnachmittag in Hagenow, an dem drei PKW beteiligt waren, wurde ein Autofahrer leicht verletzt. In der Rudolf-Tarnow-Straße stieß ein PKW gegen zwei verkehrsbedingt haltende Autos. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell