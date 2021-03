POL-NB: Wohnungsbrand in Greifswald (LK Vorpommern-Greifswald)

Greifswald (ots) -



Am 10.03.2021, gegen 16:00 Uhr, bemerkte eine Anwohnerin der

Hans-Beimler-Straße 8a in Greifswald einen ausgelösten Rauchmelder

und austretenden Qualm aus einer Wohnung im Dachgeschoss. Die

daraufhin alarmierten Kameraden der Berufsfeuerwehr und der

Freiwilligen Feuerwehr Greifswald mussten die Wohnungstür gewaltsam

öffnen und begannen sofort mit der Brandbekämpfung. Zum Zeitpunkt des

Brandes befanden sich keine Personen in der betroffenen Wohnung. Nach

Abschluss der Löscharbeiten begannen Mitarbeiter des

Kriminaldauerdienstes aus Anklam mit der Spurensuche. Die

Ermittlungen ergaben, dass eine Stromverteilung mit angeschlossenen

Verbrauchern ursächlich für den Brandausbruch war. Das Feuer griff

anschließend auf ein Regal und eine Couch über. Aufgrund der starken

Rußbildung und der durch das Löschwasser entstandenen Schäden, ist

die Wohnung derzeit nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird

auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Der 41-jährige Wohnungsinhaber und

seine 36-jährige Ehefrau werden vorübergehend in einer anderen

Wohnung untergebracht. Andere Hausbewohner waren nicht gefährdet und

blieben unverletzt. Eine Evakuierung der anderen Mitbewohner zur

Brandzeit war ebenfalls nicht erforderlich.



