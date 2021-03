POL-HRO: Versuchtes Raubdelikt in Rostock

Rostock (ots) - In einer Rostocker Straßenbahn forderten zwei Täter am frühen Mittwochabend einen 14-jährigen Fahrgast unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld auf. Nach jetzigem Ermittlungsstand stiegen die beiden Tatverdächtigen an der Haltestelle Turkuer Straße zu. Nachdem der Geschädigte nicht auf die Forderungen einging, verließen die Täter ohne Beute die Straßenbahn an der Haltestelle Lütten Klein Zentrum. Der geschädigte Jugendliche blieb unverletzt. Im Rahmen erster Zeugenbefragungen konnten die Identitäten der beiden jugendlichen Tatverdächtigen ermittelt werden.



Bei allen Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter räuberischer Erpressung. Sachdienliche Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Rostocker Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0381/4916 1616, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



