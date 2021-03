POL-LWL: Kleintransporter geriet in Brand

Ludwigslust (ots) - Auf einem Privatgrundstück in Göhlen ist am Mittwochnachmittag ein Kleintransporter kurz nach dem Startvorgang in Brand geraten. Die Feuerwehr kam daraufhin zum Einsatz und löschte das brennende Fahrzeug. Das Feuer hatte den Innenraum des Kleintransporter derart beschädigt, wodurch am Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Der Fahrer blieb unverletzt. Offenbar war ein technischer Defekt am Fahrzeug Auslöser des Brandes.



