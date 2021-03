POL-HST: Versammlungsgeschehen am 08.03.2021 in der Hansestadt Stralsund

Stralsund (ots) - Am 08.03.2021 führte das Polizeihauptrevier Stralsund anlässlich einer bei der Versammlungsbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen angemeldeten Versammlung erneut einen Polizeieinsatz durch. Die Stralsunder Beamten wurden dabei von Kräften des Landesbereitschaftspolizeiamtes MV unterstützt.



Die Versammlung in Form eines Aufzuges setzte sich gegen 19:20 Uhr auf dem Alten Markt in Bewegung und führte über die Ossenreyerstraße, den Neuen Markt, die Mönchstraße und den Apollonienmarkt zurück zum Alten Markt. Insgesamt nahmen 55 Personen am Aufzug teil, der sich auch an diesem Abend gegen das Infektionsschutzgesetz sowie die "unverhältnismäßigen Corona-Maßnahmen von Bund, Land und Landkreis" richtete. Gegen 20:30 Uhr schloss der Aufzug mit einer Kundgebung auf dem Alten Markt ab.



Die Versammlungsteilnehmer hielten sich an die von der Versammlungsbehörde erteilten Hygieneauflagen. Lediglich zwei Personen, die keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen, wurden von der Versammlung ausgeschlossen und erhielten einen Platzverweis für die Aufzugsstrecke im Zeitraum der stattfindenden Versammlung. Gegen die beiden Männer im Alter von 42 und 46 Jahren wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen die Corona-Landesverordnung Mecklenburg-Vorpommern eingeleitet. Auch eine 52-jährige Versammlungsteilnehmerin trug keine Mund-Nasen-Bedeckung. Sie legte eine Befreiung vor, deren Echtheit im Zuge eines eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahrens geprüft wird.



Während des Versammlungsgeschehens kam es zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen. Aus polizeilicher Sicht kam es zu keinen weiteren besonderen Vorkommnissen oder Störungen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Mathias Müller

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell