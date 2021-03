POL-NB: Angriff auf einen Zigarettenautomaten in 17209 Zislow

17209 Zislow (ots) - In den Mitternachtsstunden des 08.03.2021 kam es in 17209 Zislow zu einem Angriff auf einen Zigarettenautomaten.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand öffneten bislang unbekannte Täter den Automaten gewaltsam und entwendeten eine unbekannte Menge an Zigaretten, sodass eine Gesamtschadenshöhe noch nicht beziffert werden kann. Die Tatzeit lässt sich derzeit von 00:15 Uhr bis 00:45 Uhr des 08.03.2021 eingrenzen.



Die Spurensuche und -sicherung wurde durch den Kriminaldauerdienst Neubrandenburg durchgeführt. Die Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel führt die weiteren Ermittlungen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen kann, meldet sich bitte im Polizeirevier Röbel unter 039931 - 848 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell