POL-GÜ: Auto fährt auf LKW auf - zwei Schwerverletzte

A19 Linstow (ots) - Auf der A19, Fahrtrichtung Berlin, zwischen den Anschlussstellen Güstrow und Krakow am See, kam es am 08.03.2021 gegen 12:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden.

Der PKW, besetzt mit einem männlichen Fahrer und einem Kind, waren auf der A19 unterwegs, als sie vermutlich ungebremst unter den Auflieger der Sattelzugmaschine fuhren. Der Fahrer des LKW bremste, aber dennoch wurde der PKW ca. 400 m mitgeschleift. Der Frontbereich steckte bis zur B-Säule unter dem Auflieger. Durch sofort eingeleitete Rettungsmaßnahmen konnten die beiden aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Junge war nicht ansprechbar und wurde ins Krankenhaus gebracht. Ebenso der Fahrer vom PKW. Zur Ermittlung des Unfallherganges wurde die Dekra angefordert. Im Bereich der Unfallstelle ist eine Vollsperrung eingerichtet. Die Autobahnmeisterei wird die A19 ab der Anschlussstelle Güstrow Süd sperren. Weitere Angaben sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.



