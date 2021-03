POL-HST: Jugendliche mit dem Auto der Eltern auf Tour

Barth (ots) - Am vergangenen Wochenende machten zwei Jugendliche mit dem PKW der Eltern eine Spritztour und wurden dabei von der Polizei ertappt.



Ein 14-Jähriger und ein 15-Jähriger aus der Region hatten sich die Schlüssel für den PKW der Mutter des 14-Jährigen genommen und gemeinsam mit einem weiteren 14-Jährigen begaben sie sich auf eine Spritztour über den Darß. Sowohl der 15-Jährige als auch einer der beiden 14-Jährigen führten den PKW. Während der Fahrt filmten sie sich und luden dieses Video anschließend in den sozialen Medien hoch. Das führte letztlich dazu, dass auch die Polizei Kenntnis von dem Sachverhalt erlangte.



Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verdachts des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs gegen die beiden Jugendlichen und darüber hinaus wegen des Verdachts des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Fahrzeugeigentümer.



Außerdem wurde bei der Anzeigenaufnahme ein Verstoß gegen die Corona-Landesverordnung Mecklenburg-Vorpommern festgestellt, da die angetroffenen Jugendlichen gegen die zu diesem Zeitpunkt gültigen Kontaktbeschränkungen verstießen, indem sie sich mit drei weiteren Jugendlichen trafen. Eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde ebenfalls gefertigt.



An dieser Stelle weist die Polizei darauf hin, dass Eltern die Pflicht haben Fahrzeugschlüssel für ihre Kraftfahrzeuge so aufzubewahren, dass Unberechtigte keinen Zugang dazu haben. Dazu gehören auch die eigenen Kinder, solange sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sind.



