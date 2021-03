POL-NB: Zeugenaufruf nach Einbruch in ein unbewohntes Einfamilienhaus

Siedenbrünzow (ots) - Im Zeitraum vom 01.11.2020 bis zum 07.03.2021 ist es zu einem Einbruch in ein unbewohntes Einfamilienhauses in der Ziegenstraße in 17111 Siedenbrünzow gekommen. Bislang unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zutritt zu dem umfriedeten Gelände verschafft und sind in der Folge gewaltsam in das Einfamilienhaus sowie in eine Garage und in einen Schuppen eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das gesamte Mobiliar, Inventar sowie die komplette Installation, wie Heizungsrohre etc. entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden, wird aber mehrere Tausend Euro betragen.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Zeugen, die Zeitraum von November bis jetzt auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen in der Ziegenstraße in Siedenbrünuow festgestellt haben oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl oder dem Verbleib des Diebesgutes geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Demmin unter 03998-254 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



