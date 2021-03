POL-NB: Versuchter Einbruch in Pasewalker Juweliergeschäft,LK VG

PHR Pasewalk (ots) -



Am 07.03.2021 ca. 03:40 Uhr versuchten unbekannte Täter gewaltsam in

das Juwelier- und Uhrengeschäft in der Ueckerstraße in Pasewalk

einzudringen.Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen versuchten

der oder die Täter mittels Ziegelsteine (3 Stück) die

Schaufensterscheibe des Juweliergeschäftes einzuschlagen.



Ein Stehlschaden ist nicht entstanden, da die Täter rechtzeitig

gestört wurden und nicht in die Geschäftsräume gelangten. Eine sofort

eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung war schnell am Tatort, nachdem

ein Alarmsignal auflief. Der Sachschaden wird auf über 3.000 Euro

geschätzt. Der Kriminaldauerdienst Anklam hat die Ermittlungen

aufgenommen.



Wir bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte

bei der Polizei in Pasewalk unter der Telefonnummer 03973 220-0.

Hinweise können auch im Internet unter www.polizei.mvnet.de gegeben

werden.





Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg







Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell