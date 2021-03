POL-NB: Verdacht der Brandstiftung auf der Insel Usedom im Landkreis Vorpommern/Greifswald

Heringsdorf/ Usedom (ots) -



Am 06.03.2021 gegen 20:30 Uhr ereignete sich in Wilhelmshof (Stadt

Usedom) ein Brand auf einem Hinterhof einer Doppelhaushälfte.

Dabei wurden ein Wohnanhänger sowie ein unmittelbar daneben

abgestellter PKW VW Golf Cabrio komplett zerstört. Ein weiterer

Wohnanhänger wurde durch die Hitzeeinwirkung des Feuers erheblich

beschädigt.

Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3.500,00 Euro. Personen

wurden nicht verletzt.

Der Kriminaldauerdienst des KK der Polizeiinspektion Anklam hat die

Ermittlungen wegen des Verdachtes der Brandstiftung vor Ort

aufgenommen.



In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe

bei der Aufklärung dieser Straftat. Zeugen, die Beobachtungen gemacht

haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich

an das Polizeirevier Heringsdorf (0383789) 279-224, die Internetwache

der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere

Polizeidienststelle zu wenden.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





