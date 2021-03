POL-NB: Brennende Mülltonnen in der Frankenvorstadt in Stralsund, LK Vorpommern-Rügen

Stralsund (ots) -



Am 06.03.2021 um 00:31 Uhr wurden die Polizei und die Feuerwehr aus

Stralsund zum Einsatz in die Stralsunder Ziegelstraße gerufen.

Vor Ort eingetroffen konnten die Beamten feststellen, dass zwei

Restmülltonnen in voller Ausdehnung brannten. Die Mülltonnen wurden

dabei völlig zerstört. Es handelte sich um eine Mülltonne mit ca.

1100 l und eine mit ca. 200 l Fassungsvermögen. Die Kameraden der

Feuerwehr Stralsund löschten den Brand. Es entstand Sachschaden von

ca. 500,- Euro. Die Polizei geht davon aus, dass die Mülltonnen

vorsätzlich in Brand gesetzt wurden und ermittelt jetzt wegen

Sachbeschädigung gegen unbekannt. Die sofort durchgeführten

Suchmaßnahmen im Nahbereich nach dem Täter blieben erfolglos.

Wer Hinweise zur Aufklärung dieser Straftat geben kann, meldet sich

bitte beim Polizeirevier Stralsund unter der Telefonnummer 03831 2890

624 oder nutzt das Internet unter www.polizei.mvnet.de für seine

Information. Mitteilungen nimmt auch jede andere Dienststelle der

Polizei entgegen.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





