POL-HWI: Trickdiebe in Herrnburg bestehlen 81-Jährigen

Herrnburg (ots) - Bereits am 03. März um die Mittagszeit wurde ein 81-jähriger Mann aus Lübeck Opfer von Trickdieben auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums in der Straße Am Bahnhof in Herrnburg.



Angaben des Geschädigten zufolge sei er auf dem Parkplatz von einer Frau angesprochen worden. Anhand eines Stadtplanes ließ sich diese den Weg zu einer Klinik zeigen.

Nach dem Gespräch stellte der 81-Jährige fest, dass während dieser kurzen Zeit seine Geldbörse, die sich in der Jackentasche im Fahrzeuginneren befand, gestohlen worden ist.



Die Frau sowie einen Mann, der während des Gespräches auffallend häufig am Fahrzeug des Geschädigten vorbeilief, konnte der Senior plötzlich nicht mehr auf dem Parkplatzes feststellen.



Der Geschädigte kann zu den beiden Personen lediglich angeben, dass die Frau ca. 170 cm groß war, kurze dunkle Haare hatte und mit Akzent sprach. Der Mann sei circa 172 cm groß gewesen, ebenfalls mit kurzen dunklen Haaren. Beide Personen seien dunkel gekleidet gewesen.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie weitere Geschädigte sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720 0 zu melden



Taschendiebe gehen zumeist in Teams mit mehreren Tätern arbeitsteilig vor. Das Repertoire der Taschendiebe ist hierbei überaus umfangreich.

Ihre Polizei rät deshalb:



- Tragen Sie Geld, Papiere oder Geldkarten in verschlossenen



Innentaschen immer möglichst dicht am Körper



- Hand- oder Umhängetaschen sollten verschlossen auf der



Körpervorderseite getragen werden



- Keinesfalls sollten Geldbörsen oben in Einkaufskörbe oder

-taschen abgelegt werden, zudem wird dringend davon abgeraten



Handtaschen im Einkaufswagen zurückzulassen.



Weitere Tipps zum Thema Taschendiebstahl finden sich auf den Seiten

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattfindet, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke

Telefon 1: 03841/203 304

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell