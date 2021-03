POL-HWI: 21-Jähriger flüchtet vor Polizei - Zeugen gesucht

Schönberg (ots) - Bereits am 27. Februar 2021 versuchte ein Fahrzeugführer sich einer Verkehrskontrolle durch Polizeibeamte des Polizeireviers Grevesmühlen zu einziehen.



Nach der Missachtung eines Stoppschildes im Bereich L01/B104 setzte der Fahrer eines BMW trotz eindeutiger Anhaltesignale einer eingesetzten Funkstreifenbesatzung seine Fahrt fort.

Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit bog er in Richtung Torisdorf ab und fuhr weiter über Groß Siems nach Klein Siems. Noch vor Erreichen der Ortschaft Torisdorf habe ein entgegenkommender PKW stark abbremsen und ausweichen müssen, um einem Zusammenstoß mit dem BMW zu verhindern. Erst im Bereich des Petersdorfer Weges/Schönberg stoppte der Mann sein Fahrzeug.



Gegenüber den eingesetzten Beamten gab der 21-jährige Mann aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg einen vorangegangenen Cannabiskonsum an, aufgrund dessen er sich der Verkehrskontrolle habe entziehen wollen. Ein durchgeführter Vortest bestätigte die vorherige Einnahme von Cannabis. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutprobenentnahme an und stellten den Führerschein sicher.



Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des 21-Jährigen machen können oder aufgrund dessen Fahrweise gefährdet worden sind. Hinweise nimmt die Polizei in Grevesmühlen unter 03881 720 0 entgegen.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattfindet, handelt es sich bei den beteiligten Personen um deutsche Staatsangehörige.



