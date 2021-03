POL-HWI: Polizei sucht nach PKW-Fahrerin nach Unfall in Neuburg

Neuburg (ots) - Bereits am 10. Februar 2021 gegen 10:00 Uhr wurde eine 84-jährige Frau aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg bei einem Verkehrsunfall im Neuendorfer Weg in Neuburg, vor einer dortigen Arztpraxis, leicht verletzt. Offenbar fuhr hier ein PKW gegen das geparkte Fahrzeug, aus dem die 84-Jährige auf der Beifahrerseite ausstieg.



In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei nach einer PKW-Fahrerin, die nach dem Unfall mit der leichtverletzten Frau am Unfallort ein Gespräch führte.



Hinweise nimmt die Polizei in Wismar unter der Telefonnummer

03841 203 0 entgegen.



