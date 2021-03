POL-HST: Gemeinsamer Polizei- und Rettungseinsatz in der Stralsunder Altstadt

Stralsund (ots) - Am 05.03.2021, um 10:45 Uhr, erhielt die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg die Information von der Integrierten Rettungsleitstelle des Landkreises V-R, dass in einer Bankfiliale in der Stralsunder Altstadt ein Rettungseinsatz läuft. Die alarmierten Polizeibeamten des Polizeihauptrevieres Stralsund sperrten in diesem Zusammenhang den Bereich um die Filiale in der Mönchstraße weiträumig ab.



Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch den/die bislang Unbekannten eine Chemikalie mit einem ätzenden Geruch im Foyer der Bank verteilt, die bei fünf Mitarbeitern zu Atemwegsreizungen und Kopfschmerzen führte. Die Überprüfungen der eingesetzten Kameraden der Stralsunder Feuerwehr ergaben kein Ergebnis auf einen konkreten Gefahrenstoff. Daher wurde ergänzend ein Gefahrenstoffexperte aus Greifswald angefordert. Dieser konnte am frühen Nachmittag ebenfalls keinen speziellen Stoff ermitteln.



Die Filiale bleibt vorübergehend geschlossen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Verdacht der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Die Ermittlungen dazu, insbesondere die Auswertung von Spuren sowie Videoaufzeichnungen, dauern aktuell noch an. Die fünf Mitarbeiter benötigten keine weitere medizinische Behandlung. Gegen 14:00 Uhr wurde der Einsatz beendet und die Sperrungen wieder aufgehoben.



