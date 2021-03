POL-LWL: Auto fuhr gegen Hecke - Fahrer war erheblich alkoholisiert

Neustadt-Glewe (ots) - Nach einem Verkehrsunfall hat die Polizei am Donnerstagnachmittag in Neu Brenz einen erheblich alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 53-Fahrer, der einen Atemalkoholwert von 2,04 Promille aufwies, war mit seinem PKW von der Straße abgekommen und gegen eine Hecke gefahren. Dabei entstand verhältnismäßig geringer Sachschaden. Die Polizei stellte den Führerschein des 53-Jährigen sicher und brachte ihn zur Blutentnahme. Zudem erstattete die Polizei Anzeige gegen den deutschen Fahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Eine Autofahrerin hatte zunächst den in Schlangenlinien fahrenden PKW bemerkt, war ihm gefolgt und informierte dann die Polizei.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell