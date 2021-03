POL-SN: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwerin (ots) - Eine 85-jährige Schwerinerin wurde am gestrigen Morgen im Kreuzungsbereich Werderstraße/Knaudtstraße von einem LKW angefahren und schwer verletzt.



Nach Angaben von Zeugen hielt der 49-jährige LKW-Fahrer sein Fahrzeug im Kreuzungsbereich, um den aus Richtung Güstrower Straße kommenden Verkehr passieren zu lassen.



Als die Möglichkeit des Abbiegens in die Knaudtstraße bestand, fuhr der LKW-Fahrer an, schaffte es aber nicht mehr rechtzeitig abzubremsen und kollidierte mit der, plötzlich im Kreuzungsbereich befindlichen, Fußgängerin.



Mit einer Kopfwunde und Verletzungen im Beckenbereich wurde die ältere Dame ins Klinikum verbracht.



Die Kripo hat die Ermittlung zur genauen Unfallursache aufgenommen.



