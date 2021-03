POL-HST: Versammlungsgeschehen auf dem Stralsunder Alten Markt

Stralsund (ots) - Für den 04.03.2021 waren bei der Versammlungsbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen zwei Versammlungen für den Alten Markt angemeldet. Aus diesem Grund führte das Polizeihauptrevier Stralsund zur Gewährleistung des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit einen Polizeieinsatz durch.



So meldete der NABU Stralsund e. V. eine Versammlung unter freiem Himmel an, zu der 50 Teilnehmer erwartet wurden. Unter dem Motto: "Demonstration für Stadtgrün. Aufruf zum Erhalt des Andershofer Wäldchens. Wiedereinführung einer städtischen Baumschutzsatzung" beteiligten sich am Donnerstagnachmittag rund 150 Teilnehmer an dem Protest auf dem Alten Markt. Eine zweite Versammlung unter freiem Himmel eines bürgerlichen Zusammenschlusses lief unter dem Motto: "Andershof braucht eine KITA und einen Discounter". Dem Aufruf zum Protest auf dem Alten Markt folgten 12 Teilnehmer.



Das Versammlungsgeschehen startete gegen 15:15 Uhr gegenüber dem Stralsunder Rathaus, wo nahezu zeitgleich die Bürgerschaftssitzung stattfand, in welcher u. a. über die weiteren Planungen bezüglich des Andershofer Waldgebietes beraten wurde.



Trotz des starken Zulaufs an Versammlungsteilnehmern konnten die beiden Versammlungen in Absprache mit der Versammlungsbehörde und dem Gesundheitsamt durchgeführt werden. Alle Versammlungsteilnehmer hielten sich bei ihrem teilweise lautstarken Protest an die von der Versammlungsbehörde erteilten Auflagen, insbesondere die festgelegten Hygieneregelungen im Zusammenhang mit dem Infektionsschutz. Nach rund 60 Minuten erklärten die Versammlungsleiter ihre Versammlung als beendet. Zu Störungen oder besonderen Vorkommnissen kam es aus Sicht der Polizei nicht.



