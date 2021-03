POL-LWL: Illegale Drogen, Waffen und Munition in Wohnung entdeckt

Parchim (ots) - In einer Wohnung in Paarsch bei Parchim hat die Polizei am Dienstagabend im Zuge einer Durchsuchung illegale Drogen, zwei Waffen und mehrere Hundert Schuss Munition entdeckt. In zwei Behältnissen entdeckte die Polizei zunächst ca. 100 Gramm Rauschgift, wobei es sich höchstwahrscheinlich um Amphetamine handeln könnte. Überdies stießen die Beamten im Zuge der Durchsuchung auf Munitionskisten, in denen insgesamt über 500 Projektile festgestellt wurden. Auch zwei historische Gewehre, sogenannte Perkussionswaffen, entdeckte die Polizei in der Wohnung. Inwieweit diese beschussfähig sind, es sich also um scharfe Waffen handeln könnte, wird derzeit geprüft. Die Polizei beschlagnahmte den gesamten Fund und erstattete gegen den 44-jährigen Wohnungsmieter Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Nach Hinweisen und im Zuge eigener Ermittlungen war der 44-jährige Deutsche in den Fokus der Polizei geraten.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell