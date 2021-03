POL-HWI: Brand an einem leerstehenden Gebäude in Wismar - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots) - Gestern Nachmittag gegen 16:30 Uhr stellte eine Streifenbesatzung des Polizeihauptreviers Wismar brennendes Buschwerkes vor einem leerstehenden Gebäude, welche als Wismaria bekannt ist, fest.



Die etwa 20 Kameraden der Berufsfeuerwehr Wismar sowie der Freiwilligen Feuerwehr Wismar-Altstadt löschten den Vegetationsbrand vor dem Gebäude sowie einen im Inneren des Gebäudes entstandenen Brand.



Personen wurden nicht verletzt. Inwieweit überhaupt Sachschaden an dem Gebäude, das sich in einem baufälligen Zustand befindet, entstanden ist, ist derzeit unklar.



Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, diese der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 mitzuteilen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell