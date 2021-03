POL-SN: Mopedfahrer schwer verletzt

Schwerin (ots) - Am heutigen Morgen wurde ein 47-jähriger Mopedfahrer von einem PKW frontal erfasst und schwer verletzt.



Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 04.30 Uhr in Höhe einer Lichtzeichenanlage in der Grevesmühlener Straße/Am Margaretenhof.



Nach derzeitigem Erkenntnisstand missachtet ein 49-jähriger Pkw-Fahrer den vorfahrtsberechtigten Modedfahrer, es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer.



Der 47-Jährige wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht.



Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 7.000 Euro.

Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



