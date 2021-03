POL-NB: Brand einer Garage in 18311 Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten (ots) - Am 03.03.2021 gegen 14:25 Uhr wurde der Polizei der Brand einer Garage in der Stralsunder Chaussee in 18311 Ribnitz-Damgarten gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt. Auf dem Geländes des ehemaligen Kraftverkehres brannte ein Garage in voller Ausdehnung. Das Feuer konnte durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Ribnitz, Damgarten, Klockenhagen, Ahrenshagen und Pantlitz gelöscht werden. Diese waren mit 52 Kameraden im Einsatz. Der Besitzer ein armenischer Staatsbürger wurde zu dem Sachverhalt befragt. Dieser gab an, dass man in der Garage an einem Autowrack gearbeitet hat. Dabei wollte man den Tank entleeren und bohrte ein Loch in diesen. Hierbei entzündete sich der im Tank befindliche Kraftstoff. Dadurch wurde die ganze Garage in Brand gesetzt. Bei dem Feuer zog sich der Besitzer leichte Verletzungen zu, welche durch einen Rettungswagen vor Ort ambulant behandelt wurden. Die bei dem Brand entstandene Schadenshöhe ist zur Zeit unbekannt.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell