POL-NB: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen auf der B109 bei Hanshagen (LK VG)

Wolgast (ots) - Am 03.03.2021 gegen 17:55 Uhr kam es auf der B109 an der Einmündung K20 zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen.

Die 53-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines Pkw VW Passat befuhr gemeinsam mit ihrer 6-jährigen Beifahrerin die B109 aus Richtung Greifswald kommend in Richtung Anklam. Auf Höhe der Ortschaft Hanshagen wollte sie nach links auf die K20 abbiegen. Dabei übersah sie den im Gegenverkehr befindlichen Pkw Nissan Almera. Der 62-jährige Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die drei beteiligten Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall leichtverletzt.

An den Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden. Die Pkw mussten nach der Unfallaufnahme durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 EUR. Die Straße musste zur Durchführung der Unfallaufnahme, sowie der anschließenden Bergung der Pkw für die Dauer von 1,5 Stunden voll gesperrt werden.



