POL-HST: 7-jähriges Mädchen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ribnitz-Damgarten (ots) - Gestern Nachmittag, dem 02.03.2021, ereignete sich in Ribnitz-Damgarten ein Verkehrsunfall, bei dem eine 7-Jährige schwere Verletzungen davontrug und anschließend in ein Krankenhaus gefahren werden musste.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 37-jährige Deutsche in ihrem Pkw Kia gegen 14:10 Uhr die Rostocker Straße, als das Kind plötzlich vom rechten Gehweg auf die Fahrbahn und gegen den Pkw lief. Die Kia-Fahrerin konnte den Zusammenstoß mit dem somalischen Mädchen nicht mehr verhindern. Die Polizei geht nach derzeitigem Stand der Ermittlungen davon aus, dass das Kind zum Zeitpunkt des Geschehens unachtsam war und den herannahenden Pkw so nicht wahrnahm. Die 37-Jährige blieb unverletzt. Am Pkw entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von 1.000 Euro.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Öffentlichkeitsarbeit

Stefanie Peter

Telefon: 03831/245 204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell