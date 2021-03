POL-LWL: Autobahn mehrere Stunden nach LKW-Unfall gesperrt

Suckow / Stolpe (ots) - Nach einem LKW-Unfall am späten Dienstagabend auf der BAB 24 bei Suckow mussten beide Fahrspuren in Fahrtrichtung Berlin für über fünf Stunden voll gesperrt werden. Ein mit Paketsendungen beladener LKW mit Anhänger war aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf die angrenzende Bankette geraten. Dabei kippte der Anhänger auf die Seite, wobei sich der darauf befindliche Paket-Container löste und auf die Fahrbahn fiel. Der 48-jährige deutsche LKW-Fahrer blieb unverletzt. An dem Fahrzeug entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Wie die Polizei an der Unfallstelle feststellte, war der vom Anhänger heruntergefallene Container vor Fahrtantritt nicht ordnungsgemäß arretiert worden. Zudem prüft die Polizei jetzt, inwieweit beim Fahrer Sekundenschlaf bzw. Übermüdung eine Rolle gespielt haben könnte. Die Polizei hat in diesem Zusammenhang eine Anzeige gegen den Fahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Im Zuge der Bergung des verunglückten LKW musste die BAB 24 in Fahrtrichtung Berlin zwischen 23 Uhr und 04:30 Uhr voll gesperrt werden.



