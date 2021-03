POL-LWL: Fahrrad prallte gegen Kleintransporter

Grabow (ots) - In Prislich bei Grabow ist am späten Dienstagnachmittag ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 30-jährige Fahrradfahrer mit seinem Zweirad seitlich gegen einen Kleintransporter geprallt sein. Dabei entstand ersten Schätzungen zufolge ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der leicht verletzte deutsche Fahrradfahrer wurden anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.



