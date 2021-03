POL-LWL: Jugendlicher bei Fahrradsturz schwer verletzt

Hagenow (ots) - Bei einem Sturz mit seinem Fahrrad hat sich ein 14-jähriger Jugendlicher am späten Dienstagnachmittag in Hagenow schwere Verletzungen zugezogen. Den ersten Erkenntnissen zufolge war der Jugendliche im Stadtwald "Bekow" mit seinem Mountainbike einen ca. 15 Meter hohen Hügel herunter gefahren. Beim Überspringen eines Erdwalls hat der deutsche Fahrradfahrer offenbar die Kontrolle über sein Zweirad verloren und war daraufhin gestürzt. Dabei zog er sich unter anderem eine Kopfverletzung zu. Der 14-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.



