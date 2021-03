POL-HRO: 13-jähriges Mädchen aus Rostock Groß Klein vermisst

Details anzeigen vermisste Person Denise Wagner vermisste Person Denise Wagner

Rostock (ots) - Die Polizei bittet um Mithilfe



Seit Dienstag, den 02.03.2021, 21 Uhr, ist die 13-jährige Denise Wagner aus dem Blockmacherring in 18109 Rostock abgängig. Sie hat die väterliche Wohnung verlassen, ohne zu sagen, wohin sie gehen will.



Die Polizei sucht gegenwärtig nach dem Kind, jedoch bislang ohne Erfolg.



Denise Wagner wird wie folgt beschrieben:



- 1,60 m groß

- schlank

- blonde lange Haare

- Brille

- grüner Mantel mit Fellkragen

- dunkle Hose

- dunkler Hut mit weißen Applikationen



Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens nehmen sowohl das Polizeirevier Rostock Lichtenhagen unter der Telefonnummer 0381-77070, der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0381- 49161616 als auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Isabel Wenzel

Polizeihauptkommissarin

Dienstgruppenleiterin

Polizeirevier Rostock Lichtenhagen

Möllner Straße 12b

18109 Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell