POL-NB: Unfall mit verletzten Personen auf der B197

PHR Anklam (ots) -



Am 02.03.2021 kam es gegen 16:39 Uhr auf der B197, zwischen den

Ortschaften Sarnow und Stretense (Höhe Parkplatz Kiessee Wusseken) zu

einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor eine 19 -jährige Fahrerin

alleinbeteiligt die Kontrolle über ihr Moped Typ Aprilia und stürzte

neben der Fahrbahn auf dem dortigen unbefestigten Parkplatz.

Die 19-Jährige wird als schwer verletzt eingestuft, es besteht der

Verdacht eines Oberarm- sowie Beinbruchs. Die 15-jährige Mitfahrerin

wurde bei dem Unfall leicht verletzt, sie erlitt einen Schock. Die

Verletzten, die im Landkreis VG wohnhaft sind, wurden durch

Rettungskräfte in die Notaufnahme ins Klinikum Greifswald gebracht.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 100,-- EUR. Die

Beteiligten des Verkehrsunfalls sind deutsche Staatsbürger.





Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg







Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell