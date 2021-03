POL-NB: Verkehrsunfall in 17235 Neustrelitz- Kleinkind verletzt

PHR Neustrelitz (ots) -



Am 02.03.2021,gegen 16:10 Uhr ereignete sich in der Kirschenallee in

Neustrelitz ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 47-jähriger

Fahrzeugführer eines Ford Focus beabsichtigte aus der

Karbe-Wagner-Straße kommend in die Kirschenallee einzufahren. Dabei

übersah er den Pkw (VW Polo) einer 22-jährigen Fahrzeugführerin,

welche die Kirschenallee aus Richtung Strelitzer Chaussee kommend

befuhr und fuhr seitlich in dieses Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß

wurde das 3-jährige Kind der Fahrzeugführerin, welches sich auf dem

Rücksitz befand, schwerverletzt. Das Mädchen wurde in Begleitung der

Mutter zur medizinischen Versorgung ins Klinikum Neubrandenburg

verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe

von ca. 15.000 Euro.Alle Beteiligten sind deutsche Staatsbürger. Die

weiteren Ermittlungen zur Unfallursache hat die Kriminalpolizei

übernommen.





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell