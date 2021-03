POL-NB: Radfahrer entzieht sich Polizeikontrolle bis ins Gebüsch

Friedland (ots) - Am Abend des 01.03.2021 ist es im Stadtgebiet von Friedland zur Verfolgung eines Radfahrers gekommen. Die nacheilenden Beamten fanden ihn letztlich versteckt in einem Gebüsch.



Die Beamten des Polizeireviers Friedland beabsichtigten gegen 23:00 Uhr in der Salower Straße in Friedland einen Radfahrer zu kontrollieren. Dieser hingegen ergriff bereits während des ersten Blickkontakts die Flucht. Abbiegend in die Fritz-Reuter-Straße passierte der Radfahrer die dortige Baustelle und nutzte in der weiteren Folge einen nur für Radfahrer befahrbaren Weg in Richtung Mühlenstraße. Sogar das eingeschaltete Martinshorn und Blaulicht hielten ihn nicht von seiner Flucht ab. Er fuhr kurz vor der Turmstraße in eine Fußgängerzone. An dieser Stelle verließ ein Polizeibeamter den Streifenwagen, um dem Radfahrer fußläufig zu folgen. Der Beamte im Streifenwagen setzte die Verfolgung mit dem Streifenwagen fort. Die Flucht führte in der weiteren Folge über die Riemannstraße zur Rudolf-Breitscheid-Straße, wo der Radfahrer alleinbeteiligt zu Fall kam und fußläufig weiter in Richtung Wollweberstraße flüchtete. Dort gelang es dem nacheilenden Beamten im Streifenwagen, wieder Sichtkontakt und die Verfolgung des Flüchtigen aufzunehmen. Dabei erkannte der Beamte, dass der Flüchtige Gegenstände wegwarf und anschließend in ein Gebüsch lief.



Mithilfe des fußläufig nacheilenden Beamten sowie einer weiteren hinzugezogenen Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedland konnte der Flüchtige im besagten Gebüsch liegend, verschwitzt und außer Atem angetroffen werden.



Dabei handelte es sich um einen 31-jährigen Deutschen aus Friedland. Im Rahmen einer Durchsuchung seiner Person fanden die Beamten Betäubungsmittel sowie Utensilien zum Konsum (Feinwaage). Infolge der Nachsuche im Bereich der weggeworfenen Gegenstände konnten die Beamten ebenfalls Betäubungsmittel finden, die allesamt beschlagnahmt wurden. Der nunmehr Beschuldigte wurde zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen auf das Polizeirevier verbracht.



Der 31-jährige Beschuldigte muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Beamte der Kriminalkommissariatsaußenstelle Friedland haben die Ermittlungen aufgenommen.



