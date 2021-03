POL-HST: Versammlungsgeschehen am 01.03.2021 in der Hansestadt Stralsund

Stralsund (ots) - Auch am 01.03.2021 führte das Polizeihauptrevier Stralsund anlässlich einer bei der Versammlungsbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen angemeldeten Versammlung einen Polizeieinsatz durch. Die Stralsunder Beamten wurden erneut von Kräften des Landesbereitschaftspolizeiamtes MV unterstützt.



Wie bereits in den vergangenen Wochen sollte auch an diesem Abend die Versammlung in Form eines Aufzuges auf dem Alten Markt starten und über die Fährstraße, die Semlower Straße, den Neuen Markt, den Knieperwall und die Mühlenstraße zurück zum Alten Markt führen. Erwartet wurden laut Anmelder etwa 100 bis 500 Teilnehmer.



Am Aufzug, der sich auch an diesem Abend gegen das Infektionsschutzgesetz, die unverhältnismäßigen Corona-Maßnahmen und insbesondere gegen die Corona-Landesverordnung Mecklenburg-Vorpmmern richtete, nahmen in der Spitze 47 Personen teil. Gegen 19:15 Uhr startete der Aufzug am Alten Markt und schloss mit einer Kundgebung auf dem Alten Markt um 20:30 Uhr ab. Vor dem Beginn des Aufzugs wurden die Personen ohne Mund-Nase-Bedeckung auf eine Befreiung kontrolliert. Sieben Personen konnten eine solche vorlegen.



Alle Versammlunsgteilnehmer hielten sich an die von der Versammlunsgbehörde erteilten Hygieneauflagen, sodass keine Verstöße geahndet werden mussten.



Während des Versammlungsgeschehens kam es zu Verkehrseinschränkungen, insbesondere im Bereich des Knieperwalls. Aus polizeilicher Sicht kam es zu keinen weiteren besonderen Vorkommnissen oder Störungen.



