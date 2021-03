POL-ANK: Wohnungseinbruchdiebstahl mit hohem Stehlschaden

Heringsdorf (ots) - In der Zeit vom 27. Februar, 18.00 Uhr, bis zum 1. März 2021, 17.00 Uhr, sind unbekannte Täter in eine Kellerwohnung in der Kaiserstraße in Ahlbeck eingestiegen und entwendeten eine Münzsammlung im unteren fünfstelligen Bereich. Nach ersten Erkenntnissen sind keine weiteren Gegenstände gestohlen worden. Der Kriminaldauerdienst hat bereits Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.



Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Heringsdorf unter 038378-2790, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell