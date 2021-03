POL-NB: Bombendrohung gegen die Rettungswache - Ernsthaftigkeit war nicht gegeben

Neubrandenburg (ots) - Am 01.03.2021 gegen 23:50 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg die Information, dass zuvor in der Rettungsleitstelle des Landkreises MSE telefonisch eine Bombendrohung einging. Die Bombendrohung richtete sich gegen die Rettungswache in der Robert-Blum-Straße in Neubrandenburg.



Unmittelbar darauf wurde mit den polizeilichen Maßnahmen begonnen. Die eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg und des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg durchsuchten mit Unterstützung eines Sprengstoffsuchhundes das gesamte Objekt. Gegen 01:00 Uhr wurden die Durchsuchungsmaßnahmen beendet und kein verdächtiger Gegenstand gefunden. Nach weiterer Prüfung der Sachlage stellte sich heraus, dass eine Ernsthaftigkeit der Bombendrohung nicht gegeben war.



Die weiteren Ermittlungen zu dem Anrufer ergaben, dass es sich dabei um einen 38-jährigen deutschen Staatsbürger handelt, der unter anderem wegen Missbrauchs von Notrufen polizeibekannt ist. Die Beamten durchsuchten mit Unterstützung eines Sprengstoffsuchhundes die Wohnung des Neubrandenburgers und konnten auch hier keine gefährlichen Gegenstände auffinden. Nach der Belehrung gab der 38-Jährige zu, die Anrufe getätigt zu haben. Ein Atemalkoholtest hat einen Wert von 1,23 Promille ergeben. Nach der Blutprobenentnahme und Belehrung wurde der 38-Jährige aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.



Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachtes der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat werden durch die Beamten des Kriminalkommissariats Neubrandenburg geführt. Eine mögliches Motiv wird im Rahmen der Ermittlungen geklärt.



