POL-ANK: Frau entdeckt Diebesgut aus eigener Garage im Internet

Ueckermünde (ots) - Vergangene Woche (24. Februar 2021) stellte eine 37-jährige Deutsche aus dem Amtsbereich Torgelow-Ferdinandshof gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten auf eBay ihre eigenen Fahrräder fest, die durch einen unbekannten User zum Verkauf standen. Die Frau fuhr daraufhin zu ihrem alten Haus und stellte vor Ort den Einbruch in ihre Garage fest. Diverse Gegenstände fehlten, die sie schließlich ebenso auf der Onlineplattform finden konnte.



Die Geschädigte holte schließlich die Polizei mit ins Boot. Der Tatort wurde vom Kriminaldauerdienst übernommen, um wichtige Spuren zu sichern. Gemeinsam mit den Kollegen des Polizeireviers Ueckermünde gab sich das Paar schließlich als Interessent für die angebotenen Fahrräder aus und vereinbarte mit dem Verkäufer einen Übergabetermin. Vor Ort konfrontierten ihn die Kollegen des Polizeireviers schließlich mit dem Tatvorwurf. Der 40-jährige deutsche Beschuldigte gab zunächst an, die Gegenstände, die aus der Garage der Geschädigten stammten, von einer anderen Person erworben zu haben. Im weiteren Verlauf äußerte sich der Beschuldigte jedoch nicht weiter.

Er stimmte schließlich einer Durchsuchung seiner Wohnung sowie auch Kellerräume freiwillig zu. Dort konnten alle aus der Garage entwendeten Gegenstände sichergestellt werden.



Der Mann, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.



